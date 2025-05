Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kabeldiebstahl auf Baustelle ++ Winsen - Messkoffer gestohlen ++ Rosengarten/Leversen - Vorfahrt missachtet und Motorradfahrer schwer verletzt

Buchholz (ots)

Kabeldiebstahl auf Baustelle

Eine Baustelle an der Bundesstraße ist in der Nacht zu Donnerstag, 15.5.2025, von Dieben heimgesucht worden. Die Täter betraten in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:30 Uhr das Gelände und bauten zahlreiche Elektrokabel aus verschiedenen Verteilerkästen auf der Baustelle ab.

Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen - Messkoffer gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 15.5.2025, in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr, in einen Gewerbebetrieb an der Dieselstraße eingebrochen. Zunächst hatten die Täter erfolglos versucht, einen Kleintransporter auf dem Gelände aufzubrechen. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen Messkoffer für Abgasuntersuchungen. Der Schaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen, die Telefonnummer ist 04171 7960.

Rosengarten/Leversen - Vorfahrt missachtet und Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Rosengartenstraße (K 52) kam es gestern, 15.5.2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:55 Uhr wollte ein 36-jähriger Mann mit seinem PKW mit Anhänger, aus der Straße Im Dorfe kommend, in die gegenüberliegende Zufahrt zur A 261 einfahren. Beim Überqueren der Rosengartenstraße missachtete er das Vorfahrt-gewähren-Zeichen und fuhr nahezu ungebremst über die Kreisstraße. Ein 56-jähriger Motorradfahrer, der in diesem Moment von Tötensen in Richtung Sieversen auf der Rosengartenstraße unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Seite des PKW-Anhängers. Der 56-Jährige wurde über den Anhänger auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell