POL-WL: Fußgänger übersehen und schwer verletzt ++ Stelle/Ashausen - Pedelec aus Gartenhaus gestohlen ++ Winsen - Alkoholisiert auf E-Scooter gefahren und gestürzt

Seevetal/A7 (ots) - PKW geriet in Brand Eine 55-jährige Frau war am Sonntagabend, 11.5.2025, gegen 20:30 Uhr, mit ihrem Ford auf der A7 unterwegs, als sie plötzlich eine Rauchentwicklung im Motorraum feststellte. Die Frau verließ an der Anschlussstelle Fleestedt die Autobahn und hielt an der Einmündung an. Dort geriet der Wagen schließlich in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Der Wagen musste abgeschleppt ...

