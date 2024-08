POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Horgau - Am Mittwoch (07.08.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem 60-Jährigen in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße an. Einsatzkräfte nahmen den 48-Jährigen vor Ort fest.

Gegen 20.20 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Hierbei soll der 48-Jährige mit einem Messer und einem Hammer auf den 60-Jährigen losgegangen sein. Der 60-Jährige und der 48-Jährige wurden hierbei leicht verletzt.

Einsatzkräfte nahmen den 48-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 48-Jährige am Donnerstag (08.08.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Anschließend wurde der 48-Jährige wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen.

