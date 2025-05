Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kinderschutzbund und Polizei - ein "bärenstarkes" Team

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Im Rahmen der jahrzehntelangen guten Zusammenarbeit übergaben jetzt Dr. Anne Buhr und Ulrike Münstermann vom Vorstand des Kinderschutzbundes, Kreisverband Landkreis Harburg e.V., insgesamt 75 Trostteddys und einige Trostpüppchen an die Polizeiinspektion Harburg. Käthe Eichler und Vera Abel haben die Püppchen handgehäkelt und als besondere Spende der Aktion für Kinder in Not hinzugefügt.

Teddybären und Püppchen helfen Kindern in Notsituationen über den ersten Schrecken hinweg und lassen kritische Situationen für sie erträglicher werden. Die Kinder fassen schneller Vertrauen zu Rettungsdiensten und erleichtern so den Helfenden die Arbeit am Einsatzort.

Der Leiter der Polizeiinspektion Harburg, Leitender Kriminaldirektor Thomas Meyn, und der Verkehrssicherheitsberater, Polizeioberkommissar Dirk Poppinga, nahmen die Teddys für die Polizeiinspektion entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell