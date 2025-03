FW Flotwedel: Böschungsbrand am Kinderspielplatz - Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

Feuerwehr Flotwedel

Eicklingen (ots)

Am 18. März 2025 um 13:43 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen mit dem Stichwort "WB_1 - Böschungsbrand" zu einem Brand am Kinderspielplatz in der Straße "Auf dem Felde" alarmiert.

Gemäß den Informationen des Anrufenden kam es hier einem Entstehungsbrand auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer jedoch bereits auf 200 bis 300 Quadratmeter ausgedehnt. Ein Anwohner hatte vorab bereits versucht, die Flammen mit der Schaufel eines Traktors und umliegendem Erdreich einzudämmen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war, da sich der Brand aufgrund der anhaltenden Trockenheit rasch ausbreitete.

Umgehend wurde ein umfangreicher Löschangriff mit drei C-Strahlrohren eingeleitet und die Ausbreitung des Feuers somit schnellstmöglich eingegrenzt. Hierbei kamen insgesamt 17 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen und rund 5.000 Liter Wasser zum Einsatz. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und der anschließenden Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 75 Minuten beendet werden.

Ebenfalls im Einsatz war ein Streifenwagen der Polizei. Laut ersten polizeilichen Erkenntnissen hatten Heranwachsende mit Feuerwerk hantiert, welches zu einer Brandentwicklung führte. Hinsichtlich der weiteren Umstände und dem entstandenen Sachschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

