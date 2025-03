FW Flotwedel: Zahlreiche Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bröckel

Feuerwehr Flotwedel

Zahlreiche Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bröckel

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Ortswehr Bröckel konnte Ortsbrandmeister Sven Meyer erneut zahlreiche Kameradinnen und Kameraden aus der Einsatzabteilung, der Ehrenabteilung, sowie fördernde Mitglieder und Mitglieder des Fördervereins begrüßen.

Zu Beginn der Versammlung wurden die im Berichtsjahr verstorbenen ehemaligen Mitglieder Thorsten Koch, Rudolf Kraatz, Manfred Peters und Hans Heinrich Scheller mit einer Gedenkminute geehrt. Nach dem Verlesen des letzten Protokolls durch den Schriftführer Werner Lichtl, folgte der ausführliche Bericht des Ortsbrandmeisters. Hier berichtete Sven Meyer, dass die Ortswehr Bröckel erneut einen Zuwachs auf nunmehr 502 Mitglieder verzeichnen konnte. Diese setzen sich zusammen aus 22 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 49 Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung, 21 Kameraden der Ehrenabteilung und 410 Fördernde Mitglieder. Hinzu kommen 125 Mitglieder des Fördervereins. In den aktiven Dienst neu eingetreten sind Benjamin Keitel, Nico Loewel und Tom Schlicht. Aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung überführt wurden Thore Mohwinkel, Lorenz Linneweh und Jermaine Kjell. In die Jugendfeuerwehr eingetreten sind Jonas Semrau, Benedikt Türk und Sam Luca Smith. In den Reihen der fördernden Mitglieder gab es einen Zuwachs von vier Mitglieder.

Einige Kameraden haben wieder an verschiedenen Lehrgängen teilgenommen, wie beispielsweise der modularen Grundlagenausbildung, dem Atemschutzgeräteträger- oder dem Zugführerlehrgang. Insbesondere die Durchführung der modularen Grundlagenausbildung stellt weiterhin eine besondere Herausforderung dar. Im Anschluss wurden zahlreiche Neuanschaffungen vorgestellt, welche aus dem Haushalt der Samtgemeinde bzw. auch mit großer Unterstützung durch den Förderverein beschafft wurden. So konnte u.a. eine neue Drohne (DJI Matrice M30T) in Empfang genommen werden. Die Fähigkeiten der Drohne wurden hierbei anhand von Beispielvideos präsentiert. Wesentliche Neuanschaffungen waren hierbei auch die neue Atemschutztechnik, eine moderne und leistungsfähige Beleuchtungseinheit für den feuerwehreigenen Anhänger und Material für Vegetationsbrände und Hochwassereinsätze. Es folgten die Berichte von den geleisteten Einsätzen und zusätzlich übernommenen Aufgaben, wie beispielsweise Umzugsabsicherungen. Neben den geleisteten Einsätzen wurde die Einsatzbereitschaft auch bei Einsatzübungen und der länderübergreifenden Großübung "Eichkater 2024" unter Beweis gestellt. Die Feuerwehr Bröckel ist zusätzlich sehr aktiv und organisiert bzw. unterstützt bei diversen Veranstaltungen. Im Berichtsjahr zählten dazu u.a. das Osterfeuer, der Laternenumzug und unterschiedliche Fortbildungen. Ein besonderes Highlight war dabei wieder die erfolgreiche Ausrichtung der Scheunenfete mit über 850 Teilnehmer. Die Ausrichtung der Veranstaltungen ist dabei nur möglich durch die tatkräftige Unterstützung der zahlreichen Helfer. Dem Rückblick folgt ein Ausblick auf bereits geplante Termine für das nächste Berichtsjahr, wie z.B. die Tagesfahrt zum Feuerwehrjubiläum, das Oktoberfest 2025 und die Scheunenfeste im Jahr 2026.

Rückblickend auf die vergangene Aktivenversammlung wurden die Ergebnisse der Wahlen der Funktioner präsentiert. Neben zahlreichen Wiederwahlen standen erfreulicherweise auch Kameradinnen und Kameraden für Neuwahlen zur Verfügung.

An diesem Abend konnte Sven Meyer auch die geladenen und anwesenden Gäste Hans-Hinrik Berkhan (Bürgermeister), Nickolas Haines (stv. Gemeindebrandmeister), Thorsten Vandrey (Vorsitzender des Fördervereins) und Bernd Schäfer (Oberst der Schützengesellschaft) begrüßen. Allesamt bedankten sich diese für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus richtete Hans-Hinrik Berkhan seinen Dank auch an den Förderverein für die Unterstützung der Feuerwehr. Besonders erfreulich ist die hohe Anzahl an Mitglieder, so dass gemessen an der Gemeindebevölkerung fast 25% aktiv für die Feuerwehr tätig sind bzw. die Feuerwehr passiv unterstützen. Auch die hohe Anzahl an Jugendlichen bei der Jugendfeuerwehr unterstreicht die sehr gute Jugendarbeit. Nickolas Haines gab anhand von Zahlen und Fakten einen Einblick auf das Geschehen auf Samtgemeindeebene. Insgesamt war ein ruhiges Einsatzjahr zu verzeichnen. Ebenso ging er auf das beauftragte Gutachten zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplan ein und erläutert die damit verbundenen Ziele. Er bittet dabei alle Kameradinnen und Kameraden um konstruktive Mitarbeit und Unterstützung. Zum Ende seiner Ausführung verwies er auf die diesjährigen Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der Waldbrandkatastrophe.

Nachdem Werner Lichtl nicht mehr als Schriftwart zur Wiederwahl stand, hatte dieser die Aufgaben seit der letzten Aktivenversammlung noch kommissarisch weitergeführt. Infolgedessen wurde Sebastian Krumbholz für den Posten des Schriftwartes vorgeschlagen und in offener Wahl einstimmig gewählt.

Zudem wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Beförderungen und Ehrungen durchgeführt. So wurden Ronny Ebert und Sebastian Krumbholz zum Feuerwehrmann und Björn Rossack Löschmeister befördert. Für die langjährige Mitgliedschaft als passive Mitglieder wurden Andreas Hahn, Frank Korzonnek, Carsten Mohwinkel, Carsten Rehme, Olaf Richter, Markus Schmidt, Thomas Schumann (je 25 Jahre) und Christian Müller Bestehorn, Manfred Pfaff (je 40 Jahre) geehrt. Eine besondere Ehrung wurde den Mitgliedern Rolf Hagemann, Manfred Lindner (je 50 Jahre) und Rudolf Angermann (60 Jahre) ausgesprochen. Eine so lange Mitgliedschaft gebührt besonderen Dank, was die Versammlung mit lautstarkem Applaus würdigte.

Des Weiteren bedankte sich Sven Meyer bei Klaus-Dieter Berkhan für seine langjährige und zuverlässige Tätigkeit im Kommando der Ortsfeuerwehr über einen Zeitraum von 15 Jahren und überreichte ein Präsent. Einen besonderen Dank sprach Sven Meyer ebenfalls dem Hauptbrandmeister Karl-Heinz Heidmann aus und würdigt seinen Werdegang. Darin berichtet er u.a. von seinen zahlreichen übernommenen Aufgaben und langjährigen Tätigkeiten als Ortsbrandmeister und stellvertretender Gemeindebrandmeister. Zuletzt hat er 25 Jahre lang die Altersgruppe geführt.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Sven Meyer noch bei Anwesenden und lud zu einer gemeinsamen Vesper ein. Während des Eindeckens zeigte die Drohnengruppe und Drohnenpilot Werner Lichtl noch Live-Bilder aus dem Außenbereich und die Fähigkeiten der Drohne.

