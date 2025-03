Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei parallele Einsätze für die Ortsfeuerwehr Wienhausen am Abend des 04. März 2025

Wienhausen (ots)

Am 4. März 2025 um 20:07 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Seniorenresidenz in Wienhausen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein angebranntes Körnerkissen in einer Mikrowelle zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Noch während des laufenden Einsatzes informierte die Leitstelle den Einsatzleiter über einen Verkehrsunfall auf der K50 zwischen Bockelskamp und der B214, bei dem Betriebsstoffe ausliefen. Kräfte, die in Wienhausen nicht mehr benötigt wurden, fuhren umgehend die Unfallstelle an. Zudem meldete sich die Besatzung eines Eicklinger Fahrzeugs, welches sich auf dem Rückweg von der feuerwehrtechnischen Zentrale befand und sich nur wenige hundert Meter entfernt von der Unfallstelle befand, per Funk und unterstützte die Wienhäuser Kräfte vor Ort.

Die Straße wurde zunächst voll gesperrt, um die Einsatzmaßnahmen sicher durchführen zu können. Das verunfallte Fahrzeug wurde gesichert, auslaufendes Öl mit Bindemittel abgestreut und das Fahrzeug gemeinsam an den Fahrbahnrand geschoben. Anschließend konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Nach insgesamt knapp 40 Minuten konnten die Einsätze für die Feuerwehr beendet werden. Die weiteren Arbeiten auf der K50 wurden durch die Polizei und ein hinzugezogenes Abschleppunternehmen vorgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell