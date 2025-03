Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: PKW kollidiert mit Kreisverkehr - Betriebsstoffe laufen aus

Eicklingen (ots)

Nachdem es am Abend des 07. März 2025 zu einem Verkehrsunfall auf der B214 kurz hinter dem Ortsausgang Eicklingen in Fahrtrichtung Braunschweig gekommen war, wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen um 19:52 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung zur Unfallstelle am örtlichen Kreisverkehr alarmiert.

Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen beschädigten PKW vor, welcher mit dem Kreisverkehr kollidiert war und aus dem größere Mengen Betriebsstoffe ausgetreten waren. Die Insassen des verunfallten Fahrzeuges wurden durch den bereits eingetroffenen Rettungsdienst behandelt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht, sondern konnten durch Angehörige abgeholt werden.

Die Maßnahmen seitens der Feuerwehr konzentrierten sich daher darauf, die auslaufenden Betriebsstoffe abzustreuen und eine zusätzliche Ausbreitung zu verhindern. Des Weiteren wurde die Fahrbahn einseitig, aus Richtung Celle kommend, gesperrt, um die Arbeiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes möglichst sicher zu gestalten.

Nachdem alle Betriebsstoffe abgestreut waren und die Behandlung der Fahrzeuginsassen abgeschlossen werden konnte, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 35 Minuten beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache und dem entstandenen Sach- und Personenschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Auskünfte getroffen werden.

Neben der Ortsfeuerwehr Eicklingen waren ebenfalls ein Rettungswagen des Rettungsdienstes der Region Hannover, sowie zwei Streifenwagen der Polizei Celle im Einsatz.

