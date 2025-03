Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei ungewöhnliche Einsätze binnen 24 Stunden für die Feuerwehr Flotwedel

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Flotwedel (ots)

Mit gleich zwei nicht alltäglichen Einsätzen fühlten sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel seit dem gestrigen Abend konfrontiert.

Am gestrigen Montag, den 10. März 2025, wurden die Ortsfeuerwehren Oppershausen und Wienhausen um 18:33 Uhr auf die L311 alarmiert. Dort hatte ein landwirtschaftliches Fahrzeug sprichwörtlich "das Fass zum überlaufen gebracht". Größere Mengen Gülle waren im Bereich der Ortschaften Oppershausen und Wienhausen auf die Fahrbahn gelangt und stellten nach Erkenntnisse der bereits einige Stunden zuvor verständigten Polizei eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Nach Rücksprache dieser wurden insbesondere der Kreuzungsbereich Dorfstraße/Hauptstraße, der Ortseingang Oppershausen sowie der Bereich auf Höhe des Sportplatzes in Wienhausen als besonders stark betroffene Stellen identifiziert. Die Einsatzkräfte rückten nach einer kurzen Lageeinweisung an diese Stellen aus und beseitigten die Hinterlassenschaften mit mehreren Besen und Wasser aus den Fahrzeugtanks, um die Straße wieder sicher befahrbar zu machen.

Am heutigen Morgen wurde dann die Ortsfeuerwehr Langlingen zu einem weiteren, nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. In der örtlichen Grundschule war ein Kind mit dem Kopf zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche eines Stuhls eingeklemmt und konnte sich nicht eigenständig befreien. Der Hausmeister, der zunächst eigenständig versuchte zu helfen, alarmierte schließlich die Feuerwehr. Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften, die Nieten der Rückenlehne aufzubohren und das Kind zügig aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Beide Einsätze konnten schnell abgearbeitet werden, sodass keine weiteren Gefahren bestanden. Wieder einmal zeigte sich die Diversität der Einsätze, bei dem jede einzelne Einsatzkraft ihr das Knowhow unter Beweis stellen konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell