Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdieb ++ Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl ++ Winsen - Blutentnahme nach Verkehrsunfall

Winsen (ots)

Einschleichdieb

Am Dienstag, 20.5.2025, zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße zu einem Einschleichdiebstahl. Während sich der Bewohner eines Einfamilienhauses im Vorgarten bei der Gartenarbeit aufgehalten hatte, schlich ein Täter durch die offenstehende Hintertür in das Haus und entwendete eine Schmuckschatulle. Möglicherweise hatte der Mann einen Komplizen, der den Bewohner im Vorgarten zur Ablenkung in ein Gespräch verwickelte. Dieser Mann war circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und schmächtig. Er hatte dunkle Haare, trug eine dunkle Hose und ein helles Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl

Ein grauer Toyota RAV 4 ist in der Zeit zwischen dem 19. und 21.5.2025 gestohlen worden. Der Wagen hatte zuvor im Postweg auf dem Parkstreifen vor einem Reihenhaus gestanden. Der Wert des Pkw wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Winsen - Blutentnahme nach Verkehrsunfall

Auf der Hamburger Straße kam es gestern, 20.5.2025, zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem PKW gegen 22:15 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt in die Straße eingefahren. Nach seinen Angaben war die Fahrbahn zuvor frei. Im Moment des Anhaltens ist dann ein 37-jähriger Mann mit einem PKW in Fahrtrichtung Innenstadt auf den Wagen des 21-Jährigen aufgefahren. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,9 Promille. Zudem ist der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

