POL-EU: Unfall fordert Todesopfer

Euskirchen (ots) - Gestern (10. Oktober) wurde um 17.23 Uhr ein 59-Jähriger in Euskirchen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor mehrere Passanten in der Veybachstraße beleidigt. Der 59-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach als Randalierer auffällig geworden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Gewahrsam in Euskirchen zugeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

mehr