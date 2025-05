POL-WL: Nach Ladendiebstahl Polizistin angegriffen ++ Heidenau - Hallen aufgebrochen, Transporter gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Werkzeugdiebstahl

Polizeiinspektion Harburg

Nach Ladendiebstahl Polizistin angegriffen

Ein 54-jähriger Mann ist gestern, 22.5.2025, bei einem Ladendiebstahl im Supermarkt an der Straße Im Alten Dorfe erwischt worden. Die Mitarbeiter informierten die Polizei und hielten den Mann auf dem Parkplatz fest.

Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Strafverfahren gegen den 54-Jährigen ein. Als sie ihm anschließend einen Platzverweis für den Bereich des Marktes erteilten, geriet der Mann völlig außer sich. Er schlug einer Polizistin gegen den Oberkörper, woraufhin der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Die Beamtin blieb unverletzt.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde ein Arzt hinzugerufen. Anschließend kam der Mann in eine psychiatrische Klinik.

Heidenau - Hallen aufgebrochen, Transporter gestohlen

Im Avensermoorweg kam es in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.5.2025, 6:00 Uhr und Donnerstag, 12:00 Uhr zu Einbrüchen in zwei Lagerhallen. Die Täter hatten dazu die Zugangstüren aufgehebelt. Was sie in den Hallen erbeuteten, ist noch unklar. Allerdings gelangten die Täter auch an einen Fahrzeugschlüssel für einen Nissan Kleintransporter. Diesen entwendeten die Täter anschließend vom Gelände.

Neu Wulmstorf - Werkzeugdiebstahl

Insgesamt vier Baucontainer auf einer Baustelle an der Hauptstraße sind in der Nacht zu Donnerstag, 22.05.2025, von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 6:20 Uhr. Die Täter entwendeten aus den Containern zahlreiche Maschinen und Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

