POL-UL: (BC) Ulm/A8 - Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag kam es nach einem Fahrstreifenwechsel auf der A8 bei Ulm zu einem Auffahrunfall mit Verletzten.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem dunklen BMW auf der A8 in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Anschlussstelle Ulm-Ost wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl einen 47-Jährigen mit einem Opel. Der war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und musste stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Ein nachfolgender 20-Jähriger war mit seinem VW wohl zu schnell unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Opel. Durch den Aufprall geriet der Opel ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der 47-jährige Opel-Fahrer erlitt dadurch leichte, sein 40-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachen sie in eine Klinik. Der leicht verletzte Fahrer des VW wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wieder entlassen. Sein Beifahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel Meriva auf 5.000 Euro, den am VW Passat auf 12.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen Unfallflucht. Die Polizei bittet dabei auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07335/9626-0. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und mit dem dunklen BMW des geflüchteten Fahrers kam ist bislang unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 9.18 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

++++1377845(AF)

