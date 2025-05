Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autobahnpolizeikommissariat bezieht neue Räumlichkeiten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Seevetal/Maschen (ots)

Am 27.05.2025 ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) in ihre neue Dienststelle in Seevetal-Maschen um. Damit einhergehend ändert sich auch der Name der Dienststelle zu "Autobahnpolizeikommissariat Maschen". Für die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Leitung des Ersten Polizeihauptkommissars Oliver Kues stehen in dem Gebäude mehr als 400 Quadratmeter Arbeitsfläche zur Verfügung.

Das Gebäude gliedert sich als Anbau an das bereits seit 2019 bestehende Polizeikommissariat Seevetal an. Entsprechend ähnlich lautet die Anschrift:

Autobahnpolizeikommissariat Maschen, Hamburger Straße 1a, 21220 Seevetal. Die Telefonnummer der neuen Dienststelle ist 04105 620-200.

"Das neue Autobahnpolizeikommissariat Maschen ist ein Gewinn für die Autobahnpolizei und alle Verkehrsteilnehmenden. Denn wir verkürzen die Wege zu den Einsätzen so deutlich und sorgen für noch mehr Sicherheit auf den stark befahrenen Autobahnen rund um das Maschener Kreuz", sagt der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg Thomas Ring.

Der Leiter der Polizeiinspektion Harburg, Ltd.KD Thomas Meyn, ergänzt: "Ich freue mich darüber, das PK BAB autobahnnah untergebracht zu haben. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen in ein modernes und funktionelles Gebäude; sie werden sich dort wohlfühlen. Mein Dank gilt den beteiligten Firmen und Behörden, die das Bauvorhaben möglich gemacht haben."

Das Autobahnpolizeikommissariat Maschen hat mit 112 Doppelkilometern Strecke, 16 Anschlussstellen und den Verkehrsknotenpunkten Maschener Kreuz, Buchholzer Dreieck und Horster Dreieck den größten autobahnspezifischen Zuständigkeitsbereich innerhalb der Polizeidirektion Lüneburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell