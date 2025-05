POL-LDK: Herborn: Polizei codiert Fahrräder auf dem Hof der Polizeistation

Dillenburg (ots) - Herborn-Seelbach: Tür hält Einbruchsversuchen stand Unbekannte versuchten am Wochenende in das ehemalige Bahnhofsgebäude einzubrechen. Zwischen 16:00 Uhr am Samstag (17.05.2025) und 15:00 Uhr am Montag (19.05.2025) hebelten sie an der Eingangstür des freistehenden Gebäudes. Die Tür hielt stand, es entstand jedoch ein 500 Euro teurer Schaden. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge "Am ...

