Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fiesta beschädigt + Unfallflucht am Sportplatz + Toyota touchiert

Dillenburg (ots)

Aßlar: Fiesta beschädigt

Zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer am Freitag (16.05.2025) einen in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 25 geparkten Ford an der hinteren rechten Seite und flüchtete. Der Schaden an dem schwarzen Fiesta wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallflucht am Sportplatz

Am Sonntag (18.05.2025) stellte der Besitzer eines BMWs seinen 5-er gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Gabelsbergstraße ab. Als er um 18:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Frontstoßstange seines schwarzen 530 d. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den BMW gefahren und ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, geflüchtet. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Solms-Oberbiel: Toyota touchiert

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein Unbekannter am Samstag (17.05.2025) einen geparkten Toyota an der linken Fahrzeugseite. Die Reparatur des weißen Aygo wird 3.000 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall in der Heinrich-Baumann-Straße, zwischen 10:50 Uhr und 11:25 Uhr, beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell