Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dillenburg-Oberscheld: Peugeot touchiert

Dillenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag, 15. Mai, gegen 16.55 Uhr einen gelben Peugeot 108, der auf dem Edeka-Parkplatz in der Marburger Straße geparkt stand. Dadurch entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel des Peugeot, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte und wegfuhr. Dies beobachtete ein Zeuge und informierte die Fahrerin, als sie zum Auto zurückkehrte. Leider sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Die Polizei bittet den Zeugen, der mit der Frau geredet hat, sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02771/9070 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

