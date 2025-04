Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher überrascht

Schalksmühle (ots)

Ein Senior hat am Dienstag in seinem Haus in Ramsloh einen Einbrecher überrascht. Er hielt sich gerade im Keller auf, als er ein Klingeln und dann Geräusche aus dem Obergeschoss hörte. Als er die Treppe hochging, traf er einen Unbekannten. Der versuchte eilig, ein Fenster zu öffnen. Weil das nicht gelang, schloss er sich im Badezimmer ein. Dort konnte er ein Fenster öffnen und nach draußen springen. Ein aufmerksamer Nachbar hörte den Senior rufen, ging zu dem Haus und beobachtete, wie ein Fremder aus dem Badezimmerfenster sprang und in etwa 50 Metern Entfernung in einen silbernen VW stieg. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Es wurden Spuren gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9199-0. (cris)

