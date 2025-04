Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhaus - Falscher Paketbote - Unter Drogen am Steuer

Iserlohn (ots)

Am Montagnachmittag oder in der folgenden Nacht sind Unbekannte an der Dortmunder Straße in ein Gartenhaus eingebrochen. Sie stahlen Elektrogeräte.

Ein 22-jähriger Iserlohner ist auf einen falschen Paketboten hereingefallen. Der Unbekannte meldete sich an seinem Mobiltelefon und behauptete, ein Paket zustellen zu müssen. Dazu sendete der Betrüger dem 22-Jährigen zwei Codes, die der Iserlohner am Telefon durchgeben sollte. Danach wollte der Unbekannte angeblich das Paket zustellen. Nachdem er vergeblich auf die Sendung gewartet hatte, rief er den Service seines Mobilfunkanbieters an. Der Service-Mitarbeiter stellte fest, dass auf den Namen des Iserlohners eine Karte mit einem höheren Geldbetrag aktiviert wurde. Der Telefonanbieter stoppte den Auftrag und teilte dem Iserlohner eine neue Rufnummer zu. Am Abend landeten dennoch zwei Anrufe bei ihm. Zwei Männer beschwerten sich wütend, dass er ihre Pakete nicht geliefert habe. Die Polizei ermittelt wegen des Ausspähens von Daten. (cris)

Weil sie möglicherweise unter Drogen am Steuer saßen, hat die Polizei am Dienstag Anzeigen gegen mehrere Verkehrsteilnehmer geschrieben. In allen Fällen zeigten die Fahrzeuglenker bei Kontrollen Anzeichen auf Drogenkonsum, Vortests fielen positiv aus und die Fahrer wurden zur Wache gebracht, wo ihnen Ärzte Blutproben entnahmen. Ihre Fahrzeuge mussten sie stehenlassen. Kurz vor 17 Uhr kontrollierte die Polizei eine 37-jährige Pkw-Fahrerin auf der Karl-Arnold-Straße. Um 19.20 Uhr unterzog eine Streife an der Lösseler Straße einen 44-jährigen Fahrer aus Iserlohn einer Kontrolle. Um 19.50 Uhr fiel einer Streifenwagen-Besatzung auf der Zollernstraße eine Pkw-Fahrerin auf, die nicht angeschnallt war, weshalb sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Am Steuer saß eine 25-jährige Iserlohnerin. (cris)

