Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebe - Falscher Lotto-Mitarbeiter - Brände

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Dienstag pumpten Unbekannte Diesel aus dem Tank eines am Rastplatz Brenscheid an der A 45 (Fahrtrichtung Frankfurt) geparkten Lkw ab. Sie brachen den Tankdeckel auf und stahlen rund 500 Liter Treibstoff. Drei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr ihren Einkaufswagen in einem Discounter an der Bräuckenstraße gefüllt und sind, ohne zu bezahlen, durch den Eingang nach draußen gefahren. Ein Kunde beobachtete die drei, die jedoch flüchteten, bevor Mitarbeiter eingreifen konnten.

Ein angeblicher Lotto-Mitarbeiter wollte in der vergangenen Woche am Telefon die Daten eines 62-jährigen Lüdenscheiders abfragen. Angeblich wollte er die Daten "abgleichen". Der Lüdenscheider gab keine Auskunft, erstattete aber später Anzeige bei der Polizei wegen eines versuchten Betruges.

Unterm Freihof brannte am Dienstagabend ein Pkw. Ein vorbeifahrender Autofahrer sah die Flammen aufsteigen, hielt an und rief die Feuerwehr. Die Flammen griffen jedoch rasch auf das ganze Fahrzeug, einen weißen Mercedes CLA200 über. Durch die Hitze wurde ein Rollladen eines Hauses beschädigt. Der Schaden liegt bei 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

In der Freiherr-Vom-Stein-Straße kam es gestern gegen 19:45 Uhr zum Brand eines Altpapiercontainers. Die Feuerwehr löschte den Inhalt des Metallcontainers. Nun bittet die Polizei um Hinweise zur Brandverursachung. (lubo)

