POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet

Helmstadt-Bargen (ots)

Ein 28-jähriger VW-Fahrer flüchtete am Samstag gegen 23:30 Uhr berauscht von einer Unfallstelle und konnte im Nachgang festgenommen werden. Ein Zeuge beobachtete den 28-Jährigen dabei, als er beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Bankstraße aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und mit einem Brückengeländer kollidierte. Im Anschluss fuhr der 28-Jährige einfach davon. Jedoch fiel bei dem Unfall das Kennzeichen des Fahrzeugs ab. Weiterhin verlor der VW nach der Kollision Betriebsstoffe, welche eine Spur von der Unfallstelle bis zum abgestellten Fahrzeug auf der Fahrbahn hinterließen. Als die alarmierte Polizeistreife der Spur folgte, konnte diese den 28-Jährigen schlafend in dessen Auto auf einem Parkplatz auffinden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auch ein Urintest verlief positiv auf THC. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüssel des VWs wurden sichergestellt, Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der Mann gehen. Er verursachte einen Schaden von mindestens 8.000 Euro.

