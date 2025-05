Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar- Niedergirmes: Geldautomat am Forum gesprengt- Zeugensuche

Dillenburg (ots)

Am Einkaufszentrum "Forum" kam es heute Morgen gegen 4.10 Uhr zu einer Geldautomatensprengung, nachdem Unbekannte ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung brachten. An dem Geldautomaten entstand ein erheblicher Schaden, die Kriminellen flüchteten mit einer bislang unbekannten Summe. Polizeibeamte bemerkten in der Nähe eine umgefahrene Schranke an der Ausfahrt eines Parkhauses, von dem die B49 direkt erreichbar ist. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang und die Diebe flüchteten aus dem Parkhaus kommend über die B49. Die Maßnahmen am Tatort dauern derzeit noch an.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat nach 4.10 Uhr in der der Straße Am Forum, beim Parkhaus oder in der direkten Umgebung ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen? Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen und Hinweise umgehend der Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0, zu melden.

