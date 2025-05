Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vespa aus Garage gestohlen + Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Dillenburg (ots)

Aßlar- Bechlingen: Vespa aus Garage gestohlen

Auf einen Motorroller hatte es ein Dieb bei seinem Einbruch in eine Garage in der Bergstraße abgesehen. Gegen 00:35 Uhr machte er sich an dem Garagentor zu schaffen, hebelte es auf, gelangte in diese und stahl er den Roller. Der Hauseigentümer erwischte den Einbrecher auf seiner Flucht, der sodann die Vespa fallen ließ und zu Fuß wegrannte. Der angerichtete Schaden wird mit 2.200 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu dem dunkel gekleideten Einbrecher, der in Richtung Wendehammer flüchtete, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar- Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall gestern Vormittag (13.05.2025) musste eine 83-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 48-Jähriger war mit seinem Ford Transit gegen 10:35 Uhr auf der Volpertshäuser Straße aus Richtung Friedensstraße kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich Uhlandstraße / Volpertshäuser Straße bog er nach links in die Uhlandstraße ein. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin, die an dieser Stelle die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die aus Wetzlar stammende 83-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Transit entstand ein 500 Euro teurer Schaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr im Einsatz.

