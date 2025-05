Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mit Promille hinters Steuer gesetzt + Diebe in der Sportparkstraße + Unfallfahrer flüchtet + 70-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Frohnhausen: Mit Promille hinters Steuer gesetzt

Sonntagabend (11.05.2025) setzte sich ein 26-Jähriger trotz Promille hinter das Steuer seines VWs und fuhr los. Auf der B 253 war er gegen 22:30 Uhr vom Gewerbegebiet "Auf der Langaar" in Richtung Frohnhausen unterwegs. Am Ortseingang fuhr er in das Heck eines vor ihm fahrenden schwarzen 3-er BMW, der daraufhin nach links zog. Im weiteren Verlauf stieß der 26-Jährige noch in das Heck eines vor dem BMW fahrenden schwarzen Hyundai ix20. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Herbeigerufene Polizisten führten bei dem aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden 26-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser brachte es auf über 2,5 Promille. Er musste mit zur Wache. Dort entnahm ein hinzugerufener Arzt dem Promille-Fahrer eine Blutprobe. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Wetzlar- Diebe in der Sportparkstraße

Im Zeitraum zwischen dem 06.05.2025, 18:00 Uhr und Samstag (10.05.2025), 14:00 Uhr, stahlen Unbekannte vom Gelände des THW in der Sportparkstraße unter anderem eine Schmutzwasserpumpe, Überwachungskameras und einen Schlagbohrer. Der Schaden wird mit 16.000 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Unfallfahrer flüchtet

Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Audi am 08.05.2025, gegen 07:30 Uhr, die Gartenstraße in Richtung der Frankfurter Straße. An der Einmündung zur Frankfurter Straße kreuzte ein Radfahrer den Weg. Es kam offenbar zu einem Zusammenstoß zwischen dem Biker und dem A1 der 39-Jährigen. An der rechten vorderen Fahrzeugseite des Audis entstand ein 500 Euro teurer Schaden. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um diesen zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Braunfels-Bonbaden: 70-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

In Bonbaden kam es in der Nacht zu Samstag (10.05.2025) zu einem Brand, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Gegen 03:45 Uhr meldete ein Nachbar das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Roßberg". Der Brand war in der Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Eine Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr schwer verletzt aus ihrer Wohnung geborgen. Sie hatte Rauch eingeatmet, ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die im Einsatz befindlichen Feuerwehren aus Bonbaden und Braunfels löschten das Feuer. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Gebäudeschaden wird nach ersten Schätzungen mit 50.000 Euro beziffert.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

