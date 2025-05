Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Fahrradgeschäft + Scheibe eingeschlagen, Geldbörse gestohlen + Fenster im Drive-In-Schalter aufgebrochen + Mehrere Straßenschilder mit Aufklebern beklebt + Unfallfluchten +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Einbruch in Fahrradgeschäft

Diebe beschädigten eine Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Spinnereistraße in Wetzlar. Sie stiegen in das Geschäft ein und stahlen zwei E-Scooter, ein E-Bike und diverse Zubehörteile. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (07.05.2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (08.05.2025), 07:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse gestohlen

Auf dem Parkplatz des Europabades in Wetzlar schlug ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch (07.05.2025), 17:00 Uhr bis Donnerstag (08.05.2025), 07:00 Uhr eine Fensterscheibe eines roten Ford Transit ein. Der Täter durchwühlte den Innenraum des Fahrzeugs und ließ eine Geldbörse aus der Mittelkonsole mitgehen. Die Wetzlarer Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06441 9180. Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Wetzlar: Fenster im Drive-In-Schalter aufgebrochen

Am Freitag (09.05.2025) beschädigten Diebe zwischen 01:00 Uhr und 06:50 Uhr das Fenster des Drive-In-Schalters eines Schnellrestaurants in der "Alte Straße" in Wetzlar. Die Täter griffen durch das Fenster und nahmen sich eine Spendenbox mit mehreren Geldmünzen. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Kripo telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Dillenburg: Mehrere Straßenschilder mit Aufklebern beklebt

Unbekannte beklebten im gesamten Ortsgebiet von Donsbach mehrere Verkehrsschilder mit Aufklebern. Auf den Aufklebern befanden sich rassistische Parolen. Durch die hohen Reinigungskosten und den teilweise erforderlich gewordenen Austausch von Schildern entstand ein Sachschaden in Höhe von über 8.000 EUR. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Opel touchiert

Auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes in Dutenhofen touchierte am Dienstag (29.04.2025) ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken einen schwarzen Opel Corsa. Der Unfall ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 12:10 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Braunfels: Audi gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte in Braunfels ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen weißen Audi A1. Der Audi war am Mittwoch (07.05.2025) von 05:50 Uhr bis 14:30 Uhr in der Hubertusstraße hinter dem "Haus des Gastes" abgestellt. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Solms: Mauer beschädigt

In der Kirchstraße in Oberbiel kam es zwischen Dienstag (06.05.2025), 15:00 Uhr und Mittwoch (07.05.2025), 07:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte die Mauer eines Hauses und beschädigte sie dabei. Die Wetzlarer Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Ford touchiert

Auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Wetzlarer Philipsstraße touchierte am Mittwoch (07.05.2025) beim Ein- oder Ausparken ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grauen Ford Focus und fuhr anschließend davon. Die Unfallzeit kann auf 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

