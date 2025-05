Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parolen gesprüht + In Baustelle gefahren

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Wissenbach: Parolen gesprüht

Mit orangener Farbe schmierten Unbekannte einen Davidstern und Parolen auf eine Schaufensterscheibe in der Bezirksstraße. Gemeldet wurden die Beschädigungen der Dillenburger Polizei am Dienstag (06.05.2025), gegen 11:05 Uhr. Diese haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen, die die Schmierereien mit Markierungsspray angebracht haben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Ehringshausen- In Baustelle gefahren

Gestern Abend (06.05.2025) war ein Ford-Fahrer auf der A45 in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd fuhr er in der dortigen Baustelle auf der rechten der beiden Fahrspuren. In Höhe der Fahrbahnverschwenkung nach links erkannte der 50-Jährige offenbar den Fahrbahnverlauf nicht und fuhr gegen 21:40 Uhr geradeaus in das Baufeld. Dort krachte der Autofahrer zunächst in eine Warnbake, fuhr im Anschluss über einen Kieshaufen, hob leicht vom Boden ab und landete wieder auf den Rädern. Durch die Erschütterung lösten die Airbags des blauen Fiesta aus. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.300 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der aus dem Landkreis Steinfurt stammende Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

