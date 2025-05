Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kennzeichendiebe unterwegs + von Fahrbahn abgekommen + Flirtversuch endet mit Blutentnahme

Dillenburg (ots)

Haiger-Allendorf: Kennzeichendiebe unterwegs

Am Mittwoch (30.04.2025) stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem schwarzen VW. Der Polo stand zwischen 05:30 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der B 54. In diesem Zeitraum machten sich die Diebe an den Kennzeichen SI-CC 341 zu schaffen. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Herborn-Merkenbach: von Fahrbahn abgekommen

Zwei Verletzte und rund 11.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zu Donnerstag (01.05.2025). Ein 19-Jähriger war gemeinsam mit seiner 15-jährigen Beifahrerin auf der K62 von Hörbach in Richtung Merkenbach unterwegs. Offenbar beim Überholen eines Autos verlor der junge Mann gegen 01:15 Uhr, am Ende einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen schwarzen Audi, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge mehrfach und kam letztendlich auf der Beifahrerseite liegend an einer auf einem Grundstück stehenden Gartenhütte zum Stillstand. Die beiden aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Audi-Insassen verletzt in Krankenhäuser. Der schwarze A3 hat nur noch Schrottwert.

Wetzlar-Niedergirmes: Flirtversuch endet mit Blutentnahme

Weil er eine 16-Jährige verängstige wurde am Donnerstagabend (01.05.2025) die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor 23:00 Uhr hatte der 43-Jährige die Jugendliche in Höhe des Friedhofs bemerkt. Er folgte ihr mit seinem Pritschenwagen und rief ihr zu. Erst als die 16-Jährige schrie, fuhr der Mann seines Weges. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei kontrollierte den 43-Jährigen zeitnah. Er gab gegenüber den Beamten an, er habe mit der jungen Frau flirten wollen. Den Ordnungshütern drang bei der Kontrolle Alkoholgeruch aus dem Pritschenwagen entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,7 Promille. Für den Wetzlarer folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell