POL-LDK: In Daimler gegriffen + 23-Jährigen geschlagen + Fenster aufgehebelt

Haiger-Rodenbach: In Daimler gegriffen

Offenbar durch ein nicht ganz geschlossenes Fenster griff ein Unbekannter zwischen 22:00 Uhr am Montag (28.04.2025) und 06:00 Uhr am Dienstag (29.04.2025) in einen Daimler und stahl eine Geldbörse mit diversen Dokumenten und rund 30 Euro Bargeld. Zeugen, die den Diebstahl in der Straße "Am Ampel" mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: 23-Jährigen geschlagen

Jugendliche spielten gestern Abend (29.04.2025), gegen 19:45 Uhr, am Wetzlarer Bahnhof Fußball. Der Ball rollte offensichtlich mehrfach zu einem 23-Jährigen, der die Jugendlichen bat, aufzuhören. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Plötzlich holte einer der Jugendlichen aus und schlug auf den wohnsitzlosen Mann ein. Die Gruppe malträtierte den 23-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Ein Unbeteiligter ging dazwischen um die Jugendlichen abzuhalten und kassierte auch einen Schlag. Im Anschluss flüchtete die Gruppe über die Rückseite des Forums in Richtung des B&B Hotel und weiter Richtung Garbenheim. Der 23-Jährige erlitt mehrere Platzwunden im Gesicht- und Kopfbereich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu der, aus vier bis fünf Personen bestehenden, Gruppe Jugendlicher geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Solms-Burgsolms: Fenster aufgehebelt

Ein gekipptes Fenster nutzten Diebe für ihren Einbruch im Mühlweg. Sie hebelten das Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und drangen durch dieses in die Wohnung ein. Im Inneren durchwühlten sie nahezu alle Schränke. Samt Armbanduhren und einer Geldkassette mit Bargeld flüchteten die Unbekannten. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro. Zeugen, die gestern (29.04.2025), zwischen 05:50 Uhr und 18:45 Uhr, verdächtige Beobachtung gemacht werden, werden gebeten, die Wetzlarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

Präventionstipps:

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter 02771/ 907-122 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: -Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. -Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

