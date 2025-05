Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schriftzüge gesprüht + Einbruch in Bistro Pavillon + Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand + Küchenbrand + und weitere

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Schriftzüge gesprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte Schriftzüge auf die Wohncontainer und die Grundstücksmauer der Unterkunft für Asylsuchende in der Eiershäuser Straße. Unter anderem brachten sie die Worte "Arbeit macht frei" auf der Containerwand an. Der Vorfall wurde der Dillenburger Polizei am Samstagnachmittag (03.05.2025), gegen 14:40 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (02771) 907-0 bei der Dillenburger Polizei.

Dillenburg- Parkplatzrempler

Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW an der vorderen Fahrzeugseite. Er hinterließ einen 200 Euro teuren Schaden und fuhr davon. Zeugen, die den Unfall am Samstag (03.05.2025), zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 30 beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Leun- Einbruch in Bistro Pavillon

Durch eine Hintertür drangen Unbekannte in das Bistro Pavillon im Röntgenweg ein. Im Verkaufsraum stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld. Zudem brachen sie den Münzbehälter eines Dart-Automaten auf und stahlen das Bargeld aus diesen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.100 Euro. Wem sind zwischen 23:00 Uhr am Mittwoch (30.04.2025) und 09:10 Uhr am Samstag (03.05.2025) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bistros aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu melden.

Leun- Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand

Samstagnachmittag (04.05.2025) kam es in der Wetzlarer Straße zu einem Wohnhausbrand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert. Gegen 17:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über ein Feuer in einem Wohnhaus ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Leun bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die drei Bewohner des Hauses hatten sich selbstständig aus dem brennenden Haus gerettet. Sie blieben unverletzt. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wetzlar-Niedergirmes: Küchenbrand

20.000 Euro Sachschaden sind nach einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus zu verzeichnen. Das Feuer war gestern Morgen (04.05.2025) ausgebrochen. Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei wurden um 08:10 Uhr alarmiert. In der Wohnung des Hauses in der Bahnhofstraße befanden sich keine Personen. Die Feuerwehr öffnete die Tür und löschte das Feuer in der Küche. Die Wohnung ist unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wetzlar-Niedergirmes: Einbruch in der Silcherstraße

Die Abwesenheit der Wohnungseigentümer nutzen Diebe und brachen am Samstag (03.05.20256) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen 19:15 Uhr und 22:30 Uhr drangen sie durch ein Fenster ein. Sie stahlen eine weiße Spardose mit rund 760 Euro Bargeld. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar: Polizei sucht Fahrerin nach Unfall in der Altenberger Straße

Eine 15-Jährige war am 28.04.2025, gegen 15:40 Uhr, mit ihrem Motorroller in der Altenbergstraße unterwegs. Sie beabsichtigte in Höhe der Falkenstraße in diese einzubiegen. Nach ihren Angaben, betätigte die ihr in Richtung stadteinwärts fahrende und entgegenkommende Autorfahrerin die Lichthupe und ließ ihr Vorrang. Als die Jugendliche abbog, fuhr die Autofahrerin an. Die 15-Jährige geriet mit ihrem schwarzen Xiaomi ins Wanken und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Die Frau stieg aus ihrem Auto aus und erkundigte sich nach dem Befinden der 15-Jährigen. Im Anschluss setzte sie sich in ihren Pkw und fuhr davon, allerding ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun die Autofahrerin, sowie Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu der bisher Unbekannten bzw. ihrem Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar: Unfallfahrer flüchtet

500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem weißen Daimler kosten, den ein Unbekannter bereits am 26.04.2025 verursachte. Zwischen 00:00 Uhr und 10:45 Uhr beschädigte der Unfallfahrer den Vito an der linken Rückleuchte und fuhr davon. Vermutlich war der Unbekannte in einem Renault Scenic unterwegs. Die Polizei Wetzlar sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Leun-Biskirchen: Benz gestreift

Freitagmorgen (02.05.2025), fuhr ein Unbekannter gegen 07:00 Uhr im Auweg aus Richtung der Schulstraße kommend in Richtung Weilburger Straße. In Höhe der Hausnummer 18 streifte er im Vorbeifahrern einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen GLC 220 D und verursachte einen 3.000 Euro teuren Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallfahrer flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

