Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kennzeichen geklaut + Autos mit Lack besprüht + Scheiben eingeschlagen + in Auto gegriffen

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Hirzenhain: Kennzeichen geklaut

Die Besitzerin stellte ihren schwarzen Mercedes am Samstag (03.05.2025) in der Bachstraße ab. Als sie gestern Nachmittag (05.05.2025), um 14:30 Uhr, zu ihrem CLK zurückkehrte fehlten beide Kennzeichen. Unbekannte hatten in diesem Zeitraum beide Kennzeichen aus den Halterungen entfernt und waren mit diesen geflüchtet. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, LDK-DC 145, geben können, werden gebeten, sich mit der die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Autos mit Lack besprüht

Unbekannte besprühten in der Straße "Schöne Aussicht" drei Fahrzeuge mit Lack. Den grauen Sprühlack schmierten die Vandalen auf die Seiten- und Heckscheiben der Autos. Der Vorfall wurde der Wetzlarer Polizei gestern Morgen (05.05.2025), gegen 08:30 Uhr gemeldet. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar-Münchholzhausen: Scheiben eingeschlagen

In der Grundschule haben Unbekannte mehrere Scheiben zum Toilettenbereich zerstört. Die Polizei beziffert den Schaden mit 3.000 Euro. Wem sind zwischen Freitag (02.05.20245), 17:00 Uhr und Montagmorgen (05.05.2025), 06:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Braunfels- in Auto gegriffen

Am vergangenen Wochenende griffen Diebe in einen VW der zwischen 20:45 Uhr am Sonntag (04.05.2025) und 06:45 Uhr am Montag (05.05.2025) im Karl-Heinz-Schellenberg-Weg stand. Sie stahlen rund 145 Euro aus dem grauen Tiguan und flüchteten. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell