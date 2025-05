Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch bei Pflegedienst + Kleidercontainer beschmiert + Versuchter Autoaufbruch + Daimler beschädigt +

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbruch bei Pflegedienst

Einbrecher stiegen in der Zeit zwischen Mittwoch (07.05.2025), 20:30 Uhr und Donnerstag (08.05.2025), 05:55 Uhr in die Büroräume eines Pflegedienstes in der Erich-Weyl-Straße in Herborn-Seelbach ein. Die Täter brachen weitere Türen auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Sie ließen eine Geldkassette, Fahrzeugschlüssel und Medikamente mitgehen. Zeugen, denen verdächtig Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn unter Tel.: 02772 47050 zu melden.

Eschenburg: Kleidercontainer beschmiert

Unbekannte beschmierten einen Kleidercontainer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Laaspher Straße in Eibelshausen mit einem Hakenkreuz. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (05.05.2025), 17:15 Uhr bis Mittwoch (07.05.2025), 18:30 Uhr. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 02771 9070 an die Polizei in Dillenburg wenden.

Solms: Versuchter Autoaufbruch

Die Fahrertür eines weißen Ford Mondeo versuchte ein Unbekannter am Mittwoch (07.05.2025) zwischen 08:15 Uhr und 16:00 Uhr in Solms/Oberndorf aufzubrechen. Dem Täter gelang es nicht, das Auto zu öffnen. Bei dem Aufbruchsversuch beschädigte er die Tür des Fahrzeugs, das im Weidfeldsweg in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Daimler beschädigt

Die Herborner Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (04.05.2025) zwischen 10:40 Uhr und 12:15 Uhr in der "Hohe Straße" in Höhe der Hausnummer 700 ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen parkenden weißen Daimler C 180. Unfallzeugen können telefonisch unter 02772 47050 mit der Polizeistation Herborn Kontakt aufnehmen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell