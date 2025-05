Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Geländer durchbrochen und parkendes Auto gerammt +

Dillenburg (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Herborn fuhr in der Nacht zu Freitag (09.05.2025) gegen 01:30 Uhr mit seinem BMW 116i aus Richtung Siegener Straße kommend in den Schlossbergtunnel. Am Ende des Tunnels fuhr der BMW nach ersten Erkenntnissen über die Grünfläche des Kreisverkehrs, überquerte beide Fahrstreifen sowie den Bürgersteig, durchbrach ein Geländer und stürzte auf den tieferliegenden Parkplatz eines Taxiunternehmens. Dort stieß er gegen einen geparkten Dacia Lodgy. Der 33-Jährige sowie seine 49-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die vorläufige Schätzung der Schadenssumme beläuft sich auf über 35.000 EUR. Da sich beim BMW-Fahrer Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Gegen den Herborner wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 02771 9070 an die Polizeistation Dillenburg zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

