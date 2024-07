Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Arnstadt (ots)

Beamte des Einsatzzuges Gotha stellten am Samstagabend gegen 20:30 Uhr einen 44-jährigen Fahrradfahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt fest, welcher unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,65 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 44-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

