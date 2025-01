PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Zusammenstoß mit Streufahrzeug

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Idstein, Am Bahnhof, Festgestellt: Freitag, 03.01.2025, 10:40 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen wurde in Idstein ein Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten festgestellt. Zu einem bislang noch unbekannten Zeitpunkt hatten die Täter den am Bahnhof aufgestellten Automaten mithilfe eines Werkzeugs aufgeschnitten und daraus eine noch nicht bekannte Menge an Bargeld und Zigaretten entwendet.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Zusammenstoß mit Streufahrzeug,

Heidenrod-Laufenselden, Bundesstraße 260/ Landesstraße 3031, Donnerstag, 02.01.2025, 11:35 Uhr

(fh)Gestern Mittag gegen 11:35 Uhr ereignete sich bei Heidenrod-Laufenselden ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Insassen leicht verletzt wurden. Gegen 11:35 Uhr befuhr ein Streufahrzeug die glatte Fahrbahn der Landesstraße 3031 bei Heidenrod-Laufenselden und beabsichtigte auf die Bundesstraße 260 aufzufahren. Dabei übersah der 26-jährige Fahrer jedoch den VW Polo eines 62-Jährigen, welcher zeitgleich auf der Bundesstraße 260 aus Richtung Holzhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen bei dem zwei Insassen des VW, eine 59-Jährige und eine 11-Jährige durch Glassplitter verletzt wurden. Der Gesamtschaden beträgt knapp 4.000 Euro.

