Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall an der Bushaltestelle

Zeugen gesucht + auf Gruppe eingeschlagen und getreten + in Baucontainer eingestiegen + Baumaschine gestohlen

Dillenburg (ots)

Aßlar-Werdorf: Unfall an der Bushaltestelle / Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am 09.05.2025 in der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 71-Jährige stand an der Bushaltestelle "Siedlung". Sie beabsichtige gegen 10:45 Uhr die Straße zu überqueren, schätze offenbar die Stufe vor der Haltestelle falsch ein, verlor ihr Gleichgewicht und stürzte. Genau in diesem Moment, fuhr eine 86-jährige Skoda-Fahrerin in Höhe der Bushaltestelle. Sie konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 71-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der graue Skoda Yeti wurde leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls. Wer hat die Situation mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar-Niedergirmes: auf Gruppe eingeschlagen und getreten

Mehrere Notrufe über eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gingen gestern Abend (12.05.2025) bei der Polizei ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich eine sechsköpfige Gruppe gegen 22:35 Uhr auf dem Schulgelände in der Dammstraße auf. Laut grölend kam eine weitere Gruppe von 7 Jugendlichen auf das Gelände. Sie wurden zur Ruhe ermahnt, woraufhin die Jungen offenbar sofort auf die jungen Männer der sechsköpfigen Gruppe losgingen und auf diese einschlugen. Selbst als die 18 - 22-Jährigen am Boden lagen, traten die Jungs auf die jungen Männer ein. Im Anschluss flüchteten sie. Die 18, 20 und 22-Jährigen wurden verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei 16- und 17 Jahre alten Tatverdächtige festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen zu den weiteren Schlägern dauern an.

Wetzlar- in Baucontainer eingestiegen

Zwischen dem 07.05.2025 und dem 09.05.2025 brachen Unbekannte einen Container auf einer Baustelle im Karl-Kellner-Ring auf. Sie drangen in das Innere ein und stahlen verschiedenste Werkzeuge, unter anderem Schleif- und Sägewerkzeuge. Das Diebesgut hat einen Wert von 3.500 Euro, der Schaden am Container wird mit 150 Euro beziffert. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Waldsolms-Hasselborn: Baumaschine gestohlen

Von einer Baustelle haben Diebe Baugeräte im Wert von rund 6.000 Euro gestohlen. Zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr begaben sich die Unbekannten am Montag (12.05.2025) zu dem Schotterparkplatz an der Kreisstraße 367 kurz vor Hasselborn und stahlen die Geräte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wem sind am Montag auf dem Schotterplatz aus Richtung Brandoberndorf kommend verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell