POL-BOR: Schöppingen - Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L579

Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, K30; Unfallzeit: 28.04.2025, zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr; Einen grauen Mitsubishi angefahren hat ein bislang Unbekannter in Gescher. Am Montag, zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr, hatte das Auto auf einem Pendlerparkplatz an der A31 in Tungerloh-Pröbsting gestanden. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Hecks und entfernte sich, ohne seine ...

