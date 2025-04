Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schaufensterscheibe beschädigt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße; Tatzeit: zwischen 28.04.2025, 18.30 Uhr und 29.04.2025, 09.15 Uhr; Mutwillig eine Schaufensterscheibe beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Stadtlohn. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an einem Bekleidungsgeschäft in der Eschstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

