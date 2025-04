Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Weseker Straße, Langestück

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Weseker Straße; Unfallzeit: 29.04.2025, 12.15 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Borken-Borkenwirthe. Der 37-jährige Mann aus den Niederlanden war gegen 12.15 Uhr auf der Weseker Straße in Fahrtrichtung Borken unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Krad in einem angrenzenden Graben. Ein weiterer Kradfahrer, der ihn begleitete, wurde Zeuge des Unfalls und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzen in ein niederländisches Klinikum. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das beschädigte Krad. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Weseker Straße zwischen Langestück und Schückerskamp beidseitig gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell