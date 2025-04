POL-BOR: Rhede - Kabeldiebstahl von Firmengelände

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Nordwall; Unfallzeit: 28.04.2025, zwischen 06.10 Uhr und 14.45 Uhr; Einen blauen VW Polo angefahren hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines ehemaligen Autohandels an der Straße Nordwall. Am Montagmorgen beschädigte der Flüchtige den Pkw am hinteren rechten Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. ...

