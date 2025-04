Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, K30; Unfallzeit: 28.04.2025, zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr; Einen grauen Mitsubishi angefahren hat ein bislang Unbekannter in Gescher. Am Montag, zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr, hatte das Auto auf einem Pendlerparkplatz an der A31 in Tungerloh-Pröbsting gestanden. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Hecks und entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell