POL-LDK: Schafböcke gestohlen + Unfallfahrer flüchtet + VW Touran beschädigt + Motorradfahrer übersehen

Hohenahr-Erda: Schafböcke gestohlen

Im Zeitraum zwischen dem 07.05.2025, 17:45 Uhr und dem 10.05.2025, 06:00 Uhr stahlen Unbekannte drei Schafböcke von einer Viehweide im Mühlweg. Die drei Skuddenschafe haben eine weiße Schlachtohrmarke. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Schafe stehen könnten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schafböcke geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Herborn: Unfallfahrer flüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand in der Dr.-Siegfried-Straße abgestellten grauen 3-er BMW an der linken Fahrzeugseite und hinterließ einen 3.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die denn Unfall zwischen dem 03.05.2025, 18:00 Uhr und dem 04.05.2025, 02:00 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Sinn: VW Touran beschädigt

Zwischen Samstag (10.05.2025), 15:00 Uhr und Montag (12.05.2025), 05:30 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer offenbar beim Rangieren einen in der Weserstraße geparkten VW und flüchtete. Der Schaden am vorderen linken Radkasten des grauen Touran wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- Niedergirmes: Motorradfahrer übersehen

Gestern Abend (14.05.2025) kam es gegen 20:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brücke zwischen Ikea und dem Forum. Ein 27-jähriger Motorradfahrer war auf dem rechten Fahrbahnstreifen der Hermannsteiner Straße aus Richtung Aßlar kommend in Richtung Wetzlarer Innenstadt unterwegs. Ein links neben ihm fahrender Audi-Fahrer beabsichtigte auf die rechte Spur zu wechseln, übersah den Zweiradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende Motorradfahrer stürzte und verletze sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden an der roten Kawasaki Ninja ZX-6R beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Reparatur des grauen A3 wird 800 Euro kosten.

