POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee ist am Sonntag, 23. März 2025, 13:40 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 64-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Ford die Elmeloher Straße in Richtung Bookholzberg. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt des 53-jährigen Motoradfahrers aus ...

