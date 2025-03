POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin durch Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - ++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ++ Am Samstag, 22.03.2025, um 20:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 111 fuhr er an einem verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg parkenden Daimler Benz vorbei. In dem Moment fuhr der Fahrer des Daimler Benz an und es kam unvermittelt zu einem ...

mehr