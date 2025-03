Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 23.03.2025

Delmenhorst (ots)

++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus ++

Wildeshausen. Im Tatzeitraum vom 09.03.2025 bis 22.03.2025 versucht sich eine unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus im Mahlstedter Ring zu verschaffen. Durch eine unbekannte Person wird versucht, das Küchenfenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch scheitert und die Person kann sich unerkannt entfernen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

.

++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden ++

Hatten. Am Samstag, den 22.03.2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Lüningsweg / Kleine Reihe ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hatten befuhr die Kleine Reihe in Richtung Streeker Moorweg. An der Kreuzung zum Lüningsweg fuhr der 86-jährige Fahrzeugführer nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und übersah die vorfahrtsberechtigte 63-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee, die in Richtung Mühlenweg unterwegs gewesen war. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß auf eine nahegelegene Ackerfläche geschleudert und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der PKW. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 25.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell