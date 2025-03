Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 23.03.2025

++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ++

Am Samstag, 22.03.2025, um 20:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 111 fuhr er an einem verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg parkenden Daimler Benz vorbei. In dem Moment fuhr der Fahrer des Daimler Benz an und es kam unvermittelt zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Berührung wurde der Radfahrer leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt. Der männliche Fahrer des Daimler Benz hielt kurz an, sprach mit dem Radfahrer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ++

Am Samstag, 22.03.2025, um 18:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer verbotswidrig linksseitig die Fahrbahn der Straße Hoher Weg in Richtung Störtebeckerstraße. Im Verlauf einer für ihn scharfen Rechtskurve kam ihm ein dunkelfarbener Pkw, Kombi, entgegen und es kam zu einer leichten Berührung mit dessen rechten Fahrzeugseite. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Führer entfernte sich von der Unfallstelle. Es sind Hinweise zum verursachenden Fahrzeug vorhanden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sachschaden wurde nicht verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

++ Pkw-Brand ++

Stadland. Am Samstag, 22.03.2025, um 17:35 Uhr, wurde im Bereich der B 437, Schweier Straße, ein Pkw-Brand gemeldet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 17 Jahre alter Audi A 4 während der Fahrt plötzlich im Motorraum zu qualmen anfing. Der 68-jährige Fahrzeugführer fuhr den Pkw daraufhin in die Straße Rodenkircherwurp und stellte ihn dort ab. Nachdem er ausgestiegen war, geriet der Motorraum in Brand und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Rodenkirchen löschte den Brand. Da auch Betriebsstoffe auf dem Pkw ausgelaufen waren und auch die Fahrbahnoberfläche durch die Hitzeentwickelung beschädigt wurde, wurde die Straßenmeisterei Nordenham hinzugezogen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

