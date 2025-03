Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 21.03.2025, gegen 16:10 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Pkw (Hyundai) die Rudolf-Königer-Straße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Platz, als unvermittelt ein 25-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw (Fiat) aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße auffuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der Pkw, die beide nicht mehr fahrbereit waren. Eine 21-jährige Mitfahrerin in dem Fiat wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 13.000 EUR geschätzt.

