POL-BI: Vereiste Frontscheibe: Kind wird angefahren

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Täter haben am Mittwoch und Donnerstag, 27.02.2025, versucht, mit gefälschten Rezepten in Apotheken ein Medikament zu erhalten, welches zur Behandlung von Adipositas und starkem Übergewicht genutzt wird. In einem Fall erhielt der Täter das Medikament, welches telefonisch vorbestellt war. Vier Apotheken in Bielefeld informierten die Polizei am Mittwoch darüber, dass ...

mehr