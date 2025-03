Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefälschtes Rezept: Betrüger wollen Abnehmspritze

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Täter haben am Mittwoch und Donnerstag, 27.02.2025, versucht, mit gefälschten Rezepten in Apotheken ein Medikament zu erhalten, welches zur Behandlung von Adipositas und starkem Übergewicht genutzt wird. In einem Fall erhielt der Täter das Medikament, welches telefonisch vorbestellt war.

Vier Apotheken in Bielefeld informierten die Polizei am Mittwoch darüber, dass Kunden mit gefälschten Rezepten erschienen seien. In drei Fällen erkannten Mitarbeiter die Fälschung und meldeten dies der Polizei. Die Täter flüchteten jedoch vor dem Eintreffen der Beamten.

In einem Fall am Donnerstag, 27.02.2025, erlangte der Täter die geforderten Medikamente.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegen drei Täterbeschreibungen vor:

Ein Betrüger sprach englisch und soll etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß und schlank sein. Er hatte dunkle Haare und einen Oberlippenbart.

Ein Mann soll 40 bis 50 Jahre alt sein, kurze dunkle Haare und einen schwarzen Bart haben. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke mit hellem Innenfutter.

Der dritte Täter wurde auf 30 bis 40 Jahre und auf 170 bis 175 cm Größe geschätzt. Er soll gewellte kurze schwarze Haare haben. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke.

Zeugen und Geschädigte melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

