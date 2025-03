POL-BI: Fahrerin eines Kleinwagens nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Höxter / Beverungen - Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Samstag, 01.03.2025, mehrere fremdenfeindliche Symbole an ein Gebäude und in den Räumlichkeiten einer kommunalen Unterkunft gesprüht wurden. Die Bewohner der Einrichtung teilten der Polizei mit, dass an einem Fenster der Unterkunft ein Hakenkreuz und ein Judenstern aufgesprüht ...

mehr