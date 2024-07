Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240717-4: Mann mit Messer angegriffen und verletzt

Erftstadt (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach bislang vier Unbekannten, die am Dienstagmorgen (16. Juli) einen 40-Jährigen in seiner Wohnung in Erftstadt-Dirmerzheim so schwer verletzt haben sollen, dass Rettungskräfte den Mann in eine Klinik brachten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen klopften zwei Männer gegen 9 Uhr an die Tür des 40-Jährigen im Bereich der Remigiusstraße. Ein Zeuge habe die Tür geöffnet, zwei Maskierte seien in die Wohnung gelaufen und sollen den Geschädigten unvermittelt mit einem Messer verletzt haben. Die Komplizen sollen vor der Tür gewartet haben. Kurze Zeit später seien die vier Täter geflüchtet.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen. Sie sicherten Spuren am Tatort und befragten Zeugen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell